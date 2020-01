USA raketirünnakus hukkus mõjukas Iraani revolutsioonikaardi kindral 

Pentagon teatas, et rünnakukorralduse andis president Donald Trump isiklikult. „Presidendi korraldusel kasutas USA sõjavägi otsustavaid kaitsvaid meetmeid, et kaitsta USA personali välismaal, tappes selle nimel Qasem Soleimani,“ seisis USA kaitseministeeriumi avaldatud teates. Seal lisati, et rünnak oli hirmutusvahendiks, et ennetada Iraani rünnakuplaane. Intsident toimus vaid loetud päevad pärast protestijate kallaletungi USA saatkonnale Bagdadis. Teadaolevalt kiitis kindral Soleimani tolle rünnaku heaks.