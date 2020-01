ERM jäneste vastu: muuseumi õunapuid ümbritsevad kaitsevõrgud 

Univer rääkis kevadel, et selliseid äpardusi juhtub ikka. Noore õunapuu koor on jänestele maiuspala ja nad on varmad juhust kasutama, kui seda neile pakutakse. Ehkki viljapuude kaitseks metsloomade vastu on katsetatud igasuguseid vahendeid, on teadlaste hinnangul kõige kindlam kaitsta puid võrguga – et loomad neile ligi ei saaks. Sama edukalt toimib ka tüvede lupjamine, aga seda tuleb talve jooksul korrata, sest vihm ja sulalumi pesevad lubja tüve pealt maha.