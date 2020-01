Pimedal maanteel hukkunud mees käis suitsu toomas 

Traagiline õnnetus juhtus kella kolmveerand üheksa paiku. Võru–Mõniste–Valga maantee 13. kilomeetril paistab avariipaigast kätte maja, kust Taivo suitsu toomas käis. Nursi küla keskusest tema kodutaluni on maad vähem kui kilomeeter.

Rängast õnnetusest teatas politseile Taivole otsa sõitnud 40aastane Saabi juht. Võru suunas kõndinud Taivo liikus auto suhtes paremal pool teed, seljaga Saabi poole. Vahetult enne kokkupõrget olevat ta astunud sõiduki ette ning andnud juhile tõstetud käega hääletamismärguande. Kuna auto esiklaasis on suur auk just kõrvalistuja kohal, siis võib tõesti nõnda olla, et jalakäija astus teepeenralt mõne sammu tee keskosa poole.