ÕL VIDEO | Passi ja ID-kaardi kättesaamine muutus ebamugavamaks. Tulevikku plaanitakse aga revolutsiooni!

„Meie teenindusbürood olid viimasel kahel aastal lahti 9-19 ehk võrreldes tänasega kaks tundi kauem. See oli tingitud sellest, et viimastel aastatel aegus tavapärasest rohkem dokumente ja nende sujuvaks väljavahetamiseks oli vaja pikemaid lahtiolekuaegu. Kuna prognoosid näitavad, et dokumenditaotluste hulk järgnevatel aastatel järjest väheneb ja neid täidetakse üha enam politsei veebilehel, viisime teenindusbürood tagasi tavapärasele tööajale,“ selgitas otsust PPA komissar Marit Abram.

Politseiametniku sõnul on Tammsaare ja Pinna tänava teenindusbüroodele viimasel aastal lisandunud dokumentide väljastuspunktid Kolde puiestee ja Keila politseimajades. Lisaks teatatakse inimestele e-kirja teel 90 päeva ette, et nende dokument – pass või ID-kaart – aegub, uut saab taotleda internetikeskkonnast ning värskelt valminud isikutõendeid hoitakse alles kuus kuud. See kokku peaks tähendama, et inimestel on küllalt aega planeerida mõnesse tööpäeva see auk, et käia dokumentidel järel. Kui netist endale veel ka konkreetne aeg broneerida, siis…