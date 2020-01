VAATA OTSE! ÜRO Julgeolekunõukogu ees heisatakse Eesti lipp 

Liputseremoonial teeb sõnavõtu Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson. See on esimene kord nõukogu ajaloos, mil kõik uusliikmed sõna saavad. Jürgenson hakkab juhtima ka Sudaani ja Iraagi sanktsioonikomiteed. Eesti on ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja maikuus, siis lasub meil kohustus korraldada istungeid ja igapäevast asjaajamist.