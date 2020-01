ÜRO Julgeolekunõukogu saaliesist kaunistab nüüd ka Eesti lipp

Liputseremoonial teeb sõnavõtu Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson. See on esimene kord nõukogu ajaloos, mil kõik uusliikmed sõna saavad. Jürgenson hakkab juhtima ka Sudaani ja Iraagi sanktsioonikomiteed. Eesti on ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja maikuus, siis lasub meil kohustus korraldada istungeid ja igapäevast asjaajamist.

Kõigi esindajate sõnavõtud on võrdlemisi põgusad. „Tunnistan, et tunnen end kummaliselt, veidi on isegi hirmus,“ möönis Sven Jürgenson pärast kõigile ilusa uue aasta algust soovimist. „Mõistan vastutust, mida see kaasa toob. Vastutus ära hoida ja lahendada konflikte.“