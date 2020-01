TUGITOOLIS SPORTLANE | Eesti parim pikamaasuusataja tutvustab põnevat maratonimaailma ja lahkab dopinguskandaali 

Kui keeruline oli sinna jalga ukse vahele saada? Kuhu suunas see sari liigub? Millised rahad seal ringlevad? Mille poolest on sealne õhkkond mõnusam kui Eesti suusatamises? Arvestades, et tal on Tartu Ülikooli magistrikraad ning kogu Eesti suusaspordi olukorda, miks ta üldse veel tippspordiga tegeleb? Millised on tema ambitsioonid?