Vallandatud vegan läks tööandja vastu kohtusse, too on temaga tegelikult nõus 

Casamitjana üritab praegu Suurbritannia kohtuid veenda, et tema eluviis peaks kuuluma seadusliku kaitse alla. Täpselt nagu diskrimineerida ei tohiks usulistel alustel, vaidleb ta, et tema arusaamad on talle sama tähtsad nagu mõne teise inimese jaoks tolle religioon. Mees väidab, et tema endine tööandja, loomade julma kohtlemise vastu võitlev organisatsioon, vallandas ta just veganluse tõttu. Tööandja ise eitab, et vallandamise põhjus mehe toitumises ja eluviisis oleks. Aga muus osas ei soovi nad talle tegelikult vastu vaieldagi, kirjutab BBC.