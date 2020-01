Juhtkiri | Edasi või tagasi 2020.aastal? 

Kui aga tegude järgi hinnata, siis alkoholiaktsiisi alandamise kõrval saab kaugemaleulatuvate tagajärgedega vastuvõtmise korral olema fondide suunas kreenis olnud II pensionisamba reform. Kliima kui aasta ühe lemmikteema puhul on selgeks vaidlemata, kas tulevikupanus teha põlevkivist viimase väljapigistamisele või tuulele, päikesele ja tuumajõule. Hea on aga see, et diskussiooniga on algust tehtud ja et teema on ka noortele oluline, nagu näitavad meilgi toimuvad kliimastreigid.

Oma arvamust välja ütlevaid noori võib üleolevalt nimetada küll ajupestuteks, kuid kas on siis parem, kui nad hääletavad jalgadega ning lähevad õppima ja tööle teistesse riikidesse? Enam pole ju nõukaaeg, kus ainult parto- ja gerontokraatia otsustas, mismoodi on ainuvõimalik õige tee elada. Noorte paikapanemise katsete puhul tuleb eelkõige silmas pidada, et erinevalt tollasest on piirid lahti.

Muna võis küll lõppenud aastal õpetada kana, kui kasutada PISA testile vihjanud võrdlust president Kaljulaidi aastalõpukõnest, mis päädis vastandumise ja dialoogi koha pealt tõdemusega, et kasulik on osata vastandites ja erisustes näha väärtust. Märksa targem on halvustamise asemel kaasamine, olgu need siis noored, veganid, loomakaitsjad või ükskõik millised vähemused. Kui noored on meie tulevik, tuleb neid usaldada ja nendega arvestada, millises Eestis nad elada tahavad.