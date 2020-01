SÜÜDLASED TEADA: Krefeldi ahvimaja ohvriterohke põlengu taga on kolm naist 

Hiina taevalaternate näol on tegu pisikeste paberist õhupallidega, mille all on elav leek. Tuul kandis neist ühe ahvimaja katusele, mis võttis kiiresti tuld. Hiina taevalaternate lennutamine on Saksamaal alates 2009. aastast keelatud. Tookord hukkus Siegenis taevalaterna süüdatud elumajas 10aastane poiss.