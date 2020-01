Mart Soidro | Aeg paneb kõik paika 

„Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks!”

Aastavahetusel Postipapa peale mõeldes meenus see nooreestlaste lipukiri, mille sünnist möödub sel aastal juba 115 aastat. Tulla sellise loosungiga 1905. aastal välja, selleks peab olema noor, haritud ja... jultunud. Paljud peavad „Noor-Eesti” rühmitust eelkõige Gustav Suitsu ja Friedebert Tuglase projektiks, aga kui vaadata asutajaliikmeid, siis pilt on veelgi muljetavaldavam: Anton Hansen (Tammsaare), August Kitzberg, Karl Eduard Sööt, Villem Grünthal-Ridala, Aino Kallas, Marie Heiberg; kunstnikest Kristjan Raud, heliloojatest Mart Saar ning kirjanduskriitikud Bernhard Linde ja Johannes Aavik.

Kui need kultuuritegelased oleksid 2003. aasta rahvahääletuse ajal EL-iga liitumise küsimuses „pumba juures olnud”, milliseks kujunenuks siis toetusprotsent? Kas vähem või rohkem kui 66,83 % hääletanute arvust? Kahe otsaga asi. „Noor-Eesti” tõi küll vaimse, intellektuaalse komponendi eesti kirjandusse ja esteetilisse mõtlemisse, aga nad olid tihti ka ülekohtused. Näiteks kirjutas Gustav Suits, hilisem Tartu Ülikooli eesti ja üldise kirjandusloo professor „Noor-Eesti” IV albumis (1912): „Kalevipoja kool – see on kahtlase väärtusega kool. Kuid meie ei taha enam Kungla rahva liikmed olla, meile on võõrad esiisad Kalevid, Vanemuine ei ole meile laulujumal ja Kuhlbars ei huvita meid. Andke meile inimesi, olgugi 7 korda lühemaid, kuid ometi elavaid inimesi.”

Kahtlane, kas rahvas oleks sellest nõudmisest aru saanud. Nõukogude rahvas kindlasti mitte. 1949. aastal ilmus ajakirjades Eesti Bolševik ja Looming Max Laossoni artikkel „Mõningaist eesti kirjandusteaduse ja kirjanduskriitika küsimustest", milles hinnati ümber 20. sajandi eesti kirjanike tegevus. Lähtudes stalinliku kultuurigenotsiidi printsiipidest. Artiklist sai - õnneks ainult mõneks ajaks! - normatiivne eeskuju teistele kriitikutele.

Autor väidab, et nooreestlased lömitavad Lääne reaktsioonilise kodanliku kultuuri ees, et nooreestlaste keeleuuendamist ei tohi seada ühele astmele Puškini keelearendamisega. „Noor-Eesti” üldilmet ei muutvat progressiivsemaks ka asjaolu, et selle rühmituse väljaannetest leiame A.H.Tammsaare ja E.Vilde töid - „halvimaid töid” M. Laossoni hinnangu järgi.

Miks ma need vanad tsitaadid välja otsisin, võib lugeja küsida. Sellepärast, et eelmise aasta lõpus teatas rahandusminister Martin Helme, et ta ei kavatse minna 24. veebruaril presidendi vastuvõtule. Põhjus? „Kutsuja on teinud praktiliselt kõik, mida üldse teha annab, valesti.”