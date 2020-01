Seisukoht | Milline on õige ilm? 

Küll aga on taustal mängiva AK ilmauudistest kõrva torganud, et ettekandjatel on olemas ka oma isiklik ettekujutus sellest, milline peaks „õige“ ilm olema. Esinemistesse on olnud pikitud umbes selliseid mõtteteri: paraku ei tule ka aastavahetuseks lumi maha. Või et – ka pühadeks jäävad meil kahjuks valitsema plusskraadid. Miks paraku ja miks kahjuks?