Kalle Laanet: PPA võiks tõsiselt kaaluda teenindusbüroode kauem lahti hoidmist ühel päeval nädalas 

„Eesmärk, et rohkem inimesi taotleks isikuttõendavaid dokumente internetis, on iseenesest positiivne. Ühelt poolt on see kindlasti kiirem ja mugavam kodanikule ning teisalt aitab efektiivsemaks muuta ka politsei tööd. Niisamuti on loogiline, et kui rohkem inimesi taotleb oma dokumente internetis, ei pea teenindusbüroosid enam nii kaua lahti hoidma. Samas pean siiski oluliseks, et vähemalt ühel päeval nädalas jääks inimestele võimalus taotleda ja saada dokumente teenindusbüroost kätte ka peale tööaega. Seda eriti olukorras, kus hetkel kasutab võimalust esitada uute isikuttõendavate dokumentide taotlusi internetis iga kuues uue dokumendi soovija ning sõrmejälgi saab endiselt anda vaid politsei teenindusbüroodes ja ka uusi passe ja ID-kaarte antakse kätte vaid teenindusbüroodest. Sestap võiks PPA tõsiselt kaaluda teenindusbüroode lahti hoidmist ühel päeval nädalas kella 19-ni,“ kommenteerib Laanet PPA otsust lühendada Tallinna teenindusbüroode tööaega.