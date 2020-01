GALERII | KUULSUSTE PARAAD! Vaata, kes käisid Hennessy uusaastakontserdil  

Muusika oli särav, energiline, helge ja tundeküllane ning loodame, et just selline saab olema ka algav aasta. "¡Ole! Hispaania fantaasia" oli justkui ilutulestik hispaania muusika pärlitest ja teostest, mille autoreid on inspireerinud selle maa rikkalik kultuur. Kontserdil soleeris erakordne noor viiuldaja María Dueñas, kes oma ande ja tehnilise meisterlikkusega on võitnud juba ka rahvusvahelist tunnustust.