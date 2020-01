SOOME LEHT: Tallinna suurimas kaubanduskeskuses sibavad päise päeva ajal prussakad 

Eestiski tuntud autor Sami Lotila kirjutab, et soomlaste hulgas väga populaarsesse kaubanduskeskusesse on eksinud ka kutsumata külalisi: Ülemiste keskuses on suur probleem prussakatega, mis on kestnud ilmselt juba mõnda aega.

Samal teemal Maailm VIDEO | VTA: loodetavasti laheneb Ülemiste keskuse prussakaküsimus kiiresti Artikkel toob esile seika, et videotelt ja piltidelt on näha, et tarakanid sibavad ringi päise päeva ajal, kuigi enamasti nad liiguvad ja otsivad süüa pimedas. Päeval on nad tavaliselt peidus.

Tundub, et kõnealuses kaubanduskeskuses on prussakate levik lipsanud kontrolli alt välja, kommenteeris Iltalehtis teemat kahjuritõrjefirma Insecto koordinaator Annely Jaksen. Pideva prussakatõrje ja ennetamise korral ei tohiks olla võimalik, et putukaid on näha lausa päevavalges. Kui kaubanduskeskuses tehakse tõrjet, kuid probleem ei lahene, vaid hoopis süveneb, võiks keskus Jakseni arvates kaaluda teenusepakkuja vahetamist.

Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm ei eita probleemi ja kinnitab, et asjasse suhtutakse väga tõsiselt ning üritataks see lahendada. Ta lisab, et Ülemiste keskuse rentnikele tuleb kaupa üle maailma ja kahjuks võib koos kaubaga saabuda ka kutsumata külalisi.

Küsimuses, kas inimene võib prussakaid ostukeskusest ka koju ja tööle kaasa võtta, on Tiia Nõmm ja Annely Jaksen eri meelt. Nõmm ei pea sellist riski realistlikuks, kuid Annely Jaksen peab võimalikuks, et prussakad võivad levida ka keskusest väljaspoole. Tema arvates võivad kliendid kaasa viia prussakate mune, millest võivad sündida sajad väiksed prussakad.

Ka kahjuritõrjefirma Rentokil Eesti juht Toomas Trei nendib, et prussakad võivad „reisida“ näiteks naiste käekotis. Trei peab võimalikuks ka seda, et prussakad on sattunud kaubanduskeskusesse mõne kliendi või töötajaga, kelle kodus on neid loomakesi.