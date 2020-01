Taevakaardil on kolm vägevat planeeti Jupiter, Saturn ja Pluuto praegu liikumas Kaljukitse märgis. Need kolm on suurte muutuste toojad nii isiklikus kui globaalses plaanis. Kaljukits aga on vastutuse ja saavutuse ning vormilise elu ning praktilisuse märk. See kokku tähendab Anu sõnul, et saabumas on aastad, mis pakuvad erakordseid võimalusi, kuid võivad mõnegi jaoks olla ka äärmiselt keerulised. „Praegu läbime justkui oma süsteemi pudelikaela, kus võõrastest ja kitsaksjäänud katetest on vaja vabaneda,“ selgitab ta. „See aeg sobib suurepäraselt igat laadi energiapundarde lahtiharutamiseks. Kui kogeme kriisi ja takistusi, peaksimegi vaatama endasse ja küsima, kas olen valmis loobuma asjadest, mis mind ei toeta?“