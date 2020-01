ROKILEGEND: kliimaaktivist Greta Thunberg on ajupestud 

Meat Loaf (72). Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

"Tunnen Gretale kaasa. Teda on ajupestud nii, et ta usub kliimamuutusesse, mida tegelikult ei ole. Ta on kellegi surve all ja teda sunnitakse rääkima asju, mis on talle suhu pandud," rõhutas 72aastane rokilegend Meat Loaf.