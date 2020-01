VIDEO | USAs jäid mitmed liiklejad aastavahetusel veerpõõsaste alla lõksu 

Kohalik transpordiamet saatis maanteele tavaliselt lumelükkamiseks mõeldud masinad, et tee põõsastest puhastada. See võttis neil aega umbes kümme tundi. Selle aja jooksul päästeti veerpõõsaste alla lõksu jäänud viis sõiduautot ning üks poolhaagisega veok. „Inimesed jäid enne keskööd lõksu ning pidid uue aasta põõsakuhja all vastu võtma,“ sõnas kohalik politseinik Chris Thorson.