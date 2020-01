Aasta 2019 oli viimase enam kui poole sajandi üks soojemaid 

Eesti aasta keskmiseks õhutemperatuuriks arvutati ilmateenistuses 7,6 °C (norm 6,0 °C). Sama soe aasta oli 2015. Pisut jahedam oli 2008. aasta, mil Eesti aasta keskmine õhutemperatuur oli 7,4 °C. Alates 1961. aastast kõige jahedam on olnud 1987. aasta, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 3,5 °C.

Ilmajaamades, kus vaatlusread on enam kui sajandi pikkused, pole varem nii sooja aastat varem esinenud. Mõnes ilmajaamas jagas möödunud aasta 1.–2. kohta 2015. aastaga.

Foto: Riigi ilmateenistus

Pärnu rannikujaamas oli aasta õhutemperatuur 8,2 °C (norm 6,3 °C). Peaaegu pooleteise sajandi pikkuses vaatlusreas, milles küll esineb mõningaid andmelünki, pole varem nii sooja aastat varem esinenud. Kõige jahedam on Pärnus olnud aga 1942. aasta, mil aasta keskmine õhutemperatuur oli vaid 3,2 °C.

Kõige soojem oli möödunud aasta Vilsandil, kus aasta keskmine õhutemperatuur oli 8,8 °C (norm 7,1 °C). Peaaegu 150 aasta pikkuses vaatlusreas, milles küll esineb mõningaid andmelünki, on see üks soojemaid aastaid. Sama soe oli ka 2015. aasta, seega jagatakse 1.–2. kohta. Kõige jahedam on Vilsandil olnud 1871. aasta, mil aasta keskmine õhutemperatuur oli 2,4 °C.