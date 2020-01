KURB LUGU: mees viskas 9 kutsikat pappkarbis külmale metsateele, sest neil ei olevat hinge… 

8 vastsündinut kutsikat avastati metsateel ühest pappkarbist. Loomakesed olid täiesti alajahtunud ning nendest üks juba hinge heitnud. Nende leidja ning juhtunu tunnistaja osutus politseinikuks, kes viibis sündmuskohas oma vabal ajal. Ta jättis meelde toimepanija auto registreerimisnumbri ning paar tundi hiljem oldi juba mehe ukse taga.

Lõppkokkuvõttes selgus, et kutsikaid oli kokku 9, sest kohale tulles avastati koerakuudist veel kaks väikest tegelast. Kahjuks oli üks neist samuti surnud, ära külmunud…Ühesõnaga oli ellujääjaid 7. Nad kõik toimetati Kohtla-Järve varjupaika, kellega meie hoiupaik hiljem ühendust võttis, et aidata turgutamise ning kodu otsimisega. Kuid paremini kui ema ise ei turguta ega toida koerapoegi mitte keegi – seepärast tõi politseipatrull meie palvel kutsikatele järgi ka nende ema. Koerast, kelle nimeks on ISTRA, loobus tema omanik vabatahtlikult. Küsimusele, miks viskas ta kutsikad külmale metsateele, vastas mees, et koertel ei ole hinge – see tähendab, et nad eriti ei piinlegi.

Nii kaua kui tegelesime kutsikate ja koeraga, tuli meile isiklikest allikatest informatsioon, et see ei ole sugugi koera esimene sünnitus. Iga kord pärast koera sünnitust olid pojad kuskile kadunud… ja sünnitusi oli kokku umbes viis. Nagu on meile teada, algatati koeraomaniku suhtes kriminaalasi. Loodame, et nende kahe pisikese koerakese surm ei jää teo toimepanijale õiglase karistuseta.

Taaskord kutsume teid üles mõtlema loomade steriliseerimisele. Armastage oma neljajalgseid sõpru – ka nendel on hing, ka nemad piinlevad, kurvastavad ning saavad haiget nagu meiegi. Neil on pikk mälu ning iga kord peale omanikust lahusolemist on nad taaskohtumise üle väga õnnelikud. Ma tean, mida räägin, sest näen oma silmaga, kui õnnetud nad on, kui neist öeldakse lahti ja jäetakse varjupaika… ning kui rõõmsad nad on, kui neid viiakse koju ka peale lühiaegset meie koerahotellis viibimist.

Nende kutsikatega oleks meil tarvis abi. Toit, koristamine – see kõik on väga kulukas! Aitame koos!