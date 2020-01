FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Traagiline aastavahetus: tulekahjudes hukkus kaks inimest 

31. detsembri õhtul märkasid Harjumaal Harku vallas asuva Naage küla elanikud, et põleb naabruses olev elumaja, kus elas vanemaealine mees. „Jooksime välja, sest ei teadnud, kui ohtlik see põleng meie majale on,“ räägib naabermaja elanik, kuidas tema pere ehmus ja välja tormas. See oli veidi enne kella seitset õhtul. Päästjad jõudsid kohale üsna kiiresti.