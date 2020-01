Netanyahu haarab õlekõrrest ja lükkab enda kriminaalasjad (ilmselt) kevadesse 

Netanyahu sai novembris endale kaela ulatuslikud korruptsioonisüüdistused. Viimased 11 aastat Iisraeli juhtinud poliitikut kahtlustatakse altkäemaksu andmises, petuskeemides osalemises ja usalduse murdmises, vahendab CNN.

„Selle seaduse eesmärk on kindlustada, et valitud saavad rahvast valitseda vastavalt rahva, mitte ametnike tahtele,“ sõnas Netanyahu oma pöördumises. Mees lisas, et kavatseb Iisraeli valitseda veel pikki aastaid.

Sisuliselt tegeleb Netanyahu venitamistaktikaga. Tema palve üle peab esmalt otsuse tegema vastav parlamendikomisjon, enne kui see läheb 120liikmelise knesseti täiskogu ette. Vajalikku komisjoni pole aga alates aprillist eksisteerinud – siis toimunud parlamendivalimistel ei saanud ükski poliitiline jõud vajalikku enamust, et riiki valitseda. Patiseisu ei murdnud ka septembris toimunud uued valimised. Järgmine katse kolmandate valimiste näol on kavas märtsis. Enne Netanyahu taotluse üle otsustamist kohtuveskid aga jahvatama hakata ei saa.