FOTOD | TRAAGÖÖDIA! Uusaastapidustustest süttis loomaaed, hukkus üle 30 ahvipärdiku 

Kahe ruutkilomeetri suurune hoone läks arvatavasti põlema Hiina laternatest. Sisuliselt on tegu pisikeste paberist õhupallidega, mille all on elav leek. Uurijad usuvad, et tuul kandis mõned taolised laternad loomaaia territooriumile ja neist võttiski 1975. aastal ehitatud maja tuld. Hiina laternate lennutamine on Saksamaal keelatud.