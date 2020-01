Maailm NAGU SPIOONIFILMIS: ööpäevaringse valve all olnud miljonär pages Jaapanist ülikentsakal moel Viljar Voog , täna, 19:06 Jaga: M

Liibanoni politseinikud sisenemas majja, mida peetakse Carlos Ghosni omaks. Foto: MOHAMED AZAKIR / REUTERS / SCANPIX

Faktid, mida peate teadma endise autofirmabossi Carlos Ghosni kohta: tal on pangaarvel umbes 100 miljonit eurot, ta on Jaapanis kriminaaluurimise all ja ta mahub ära kontrabassikohvrisse.