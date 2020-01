Politsei otsib Rakveres kadunud 30aastast Nataliat 

Natalia lahkus Rakveres asuvast hooldekodust esimese jaanuari öösel ning pole sinna praeguseni naasnud. Tema telefon on välja lülitatud. Natalial ei ole kaasas ravimeid, mida ta igapäevaselt tarvitab, mistõttu võib naine hätta sattuda.

Politseinikud on suhelnud naise lähedaste ja hooldekodu töötajatega selgitamaks, kuhu suunas võis Natalia liikuda. Kontrollitud on ka ümbruskonda ning meditsiiniasutusi, kuid tema viibimiskohta pole seni õnnestunud tuvastada. Seni kogutud info põhjal võib arvata, et naine võis liikuda kas Ida-Virumaa või Tallinna suunas.