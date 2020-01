Ilmataat: uuel aastal napib öökülma 

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1..+4°C. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul tugevneb edelatuul saartel iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on +2..+6°C.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Edelatuul tugevneb 7-12, puhanguti 17, rannikul 10-15, puhanguti 23 m/s. Õhutemperatuur on 0..+4°C. Päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal liiguvad vihmapilved Lääne-Eestist ida suunas. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 17, rannikul 10-15, puhanguti 23 m/s, õhtul annab edela- ja läänetuul lühiajaliselt järele. Õhutemperatuur on +3..+7°C.