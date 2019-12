Politsei otsib Ida-Virumaal kadunud meest 

Vljatšeslavi kadumisest teatati 30. detsembri õhtul ning tema otsingutega küll alustati, kuid tulu pole need seni kandnud. On alust oletada, et mees võis liikuda hääletades Tallinna või Pärnu suunas. Pikemat kasvu mehel võib olla seljas sinine kampsun ning jalas tumedad püksid.