Donald Trump: USA saatkonna ründamise eest maksate veel kõvasti!

Teisipäeval marssisid vihased protestijad Iraagi pealinnas asuva USA saatkonna juurde. Mässajatel õnnestus saatkonna sissepääsu ees olev valvepunkt süüdata. Protestide ajendiks on USA õhurünnakud mitte Iraagi, vaid Iraani toetatud paramilitaarsete jõukude vastu.

Iraagi sõjavägi hoiatas ameeriklasi ka ette, et vastureaktsioon õhurünnakutele võib olla üsna tuline, ent USA valitsus ei pidanud seda tõenäosust kuigi tõsiseltvõetavaks, vahendab ABC News.

USA rünnakute sihtmärgiks oli Kata'ib Hizbollah, liikumine, mis Pentagoni hinnangul on seotud iraanlaste rühmitusega, mis omakorda korraldas möödunud reedel rünnaku Iraagi sõjaväe vastu. Reedeses intsidendis hukkus üks ameeriklasest palgasõdur.

Ka teisipäevases kallaletungis saatkonnale peab USA vastutavaks just Iraani ning nõuab Iraagi valitsuselt diplomaatide kaitsmist. Seda kohustust tuletas Iraagile Twitteri vahendusel meelde ka president Trump. Iraak on hetkel võrdlemisi ebamugavas olukorras, nende liitlasteks on mõlemad omavahel vaenujalal riigid.