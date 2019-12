Rahavõltsimine pole kadunud kunst. Lõppeval aastal on politsei saanud ligemale pooltuhat valerahateadet 

Lõuna prefektuuri politseikapten Tauno Pärli sõnul on teadet valerahast viimastel aastatel vähemaks jäänud. Sellele on Pärli hinnangul kolm põhjust. „Esiteks on tõusnud inimeste teadlikkus ja tähelepanelikkus sularahaga arveldamisel, teiseks on väga paljud kaupmehed omale soetanud korralikud sularaha kontrollimise seadmed ning uuendanud neis kasutatavaid programme ning kolmandaks teeb ses valdkonnas väga head tööd ka maksu- ja tolliamet, kes on riiki saabuvatest postisaadetistest tuvastanud üksjagu valeraha ning välistanud seeläbi valeraha ringlusesse jõudmise,“ selgitas ta.

Kõige rohkem jõuab politseini teateid just 50-euroste pangatähtede võltsingutest, 200-eurosed ja 500-eurosed rahatähed liigituvad üksikjuhtumite alla, kuna igapäevaselt ei liigu sedavõrd suuri rahatähti teenindavas sektoris.

Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnast on 30. detsembri seisuga politseile laekunud ühtekokku 86 valerahateadet (Tartumaa 52, Võrumaa 10, Viljandimaa 9, Valgamaa 8, Jõgevamaa 5, Põlvamaa 2). Kõikidest Lõuna-Eesti teadetest enam kui veerandil, ehk 34 juhul on tegu olnud võltsimistunnustega müntidega.

Politsei soovitused

Sularahaga arveldamisel, eriti suurema nimiväärtusega kupüüride vastuvõtmisel, tuleb leida see aeg, et need üle vaadata. Eriti tähelepanelik tuleb kaupmeestel olla aga eelkõige sellistel juhtudel, kus suure raha eest tehakse väga väikene ost, et rohkem vahetusraha tagasi saada.

Sularahaga arveldamisel tuleb poepidajatel pöörata tähelepanu kõikidele kupüüridele ning neid enne ostutehingu lõpetamist kindlasti kontrollida. Kui kaupmehel ei ole aga sularaha kontrollimiseks mõeldud aparaati võiks tal siis käepärast olla kasvõi mõni eksemplar nendest arvukatest abimaterjalidest, mida enne euro tulekut igal pool laialdaselt levitati ja kus on piltlikult välja toodud eurorahatähtede turvaelemendid.

Euro rahatähtedel kasutatakse mitmeid kõrgtehnoloogilisi turvaelemente, mis muudab nende reprodutseerimise äärmiselt keeruliseks.

Turvaelementide abil saab rahatähtede ehtsust ka ise kontrollida, selleks on kolm lihtsat võimalust:

• Katsu reljeeftrükki – see eriline trükitehnika annab pangatähtedele ainulaadse tekstuuri. Rahatähe paber on krobeline ja tugev. Sõrmedega katsudes on tunda, et kohati on trükivärv tihedam. Müntide puhul tuleb pingsalt vaadata metallile sisse pressitud trükki ning jälgida, et münt oleks tervik ning ei koosneks kahest kokku pandud poolest.