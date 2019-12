Kambris lahtistest juhtmetest elektrilöögi saanud vang nõudis kohtus hüvitist 

Kinnipeetav esitas 19. juunil 2018. aastal Viru vanglale taotluse 2000 euro suuruse moraalse kahju ja tervisekahju hüvitamiseks. Nimelt soovis kinnipeetav sama aasta 7. juunil pesta kambri seinu, aga seinapistiku kohas rippusid august välja lahtised juhtmed. Kaebaja hakkas juhtmeid tagasi panema, et need ei segaks pesemist, ja sai elektrilöögi. Vangla jättis kahjuhüvitamise taotluse rahuldamata. Kambris olid pistikupesad katmata- selles üksuses on pistikupesade lõhkumised sagedased, selgub Tartu halduskohtu asjast. Ka kaebaja on kambrite sisustust lõhkunud, märgitakse kohtuasjas. Samas võtab iga lõhutud detaili parandamine aega,mistõttu viibivad järgnevad parandustööd.

Kinnipeetav teavitas valvurit elektrilöögi saamisest. Pärast seda kontrolliti tema terviseseisundit, see oli hea ja vigastusi ei tuvastatud. Kaebajal oli samal õhtul piisavalt jõudu, et lõhkuda kraanikauss ja veetorud, selgub kohtumaterjalidest.

Kinnipeetav pöördus Tartu halduskohtusse. Ta märkis,et pole kompetentne elektri suhtes ega pidanud teadma juhtmete ohtlikkusest. Tartu halduskohus jättis kaebuse rahuldamata.