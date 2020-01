JÄRGMINE PEATUS | Aasia väikeriik Laos: osta viskit kilekotis, sõida rolleriga ja naudi 6eurost massaaži! 

Kuigi Laos pole võrreldes paljude teiste Aasia riikidega nii populaarne, siis näiteks Robin külastas paika juba teist korda. Mõlemal korral kihutas ta mööda riiki rolleriga, mida soovitab soojalt ka kuulajatele. Liina ja Sten liiklesid peamiselt aga bussiga, mis oli samuti kõike muud kui igav ja üksluine… On, mida meenutada.

Muuhulgas räägime, kas pealinnas Vientianes on midagi vaadata, miks on Laose inimesed erilisemad ülejäänud Aasia rahvastest, üliodavatest massaažiteenustest, lõppematutest Buddha kujudest ning sellest, et pudel viskit maksab vaid üks euro!