Rahandusminister Helme lubab algatada diisliaktsiisi langetamise 

Argumendid maksulangetuseks on Helme väitel samad, mis olid alkoholiaktsiisi langetamisel tänavu – see suurendab siseriiklikku tarbimist ja selle arvelt tasakaalustub ära maksumäära langetamisega kaasnev miinus, kirjutab ERRi uudisteportaal. Rahandusministri väitel on sel ka laiem mõju nii hindadele, tööhõivele ja sellest tulenevatele tööjõumaksudele.