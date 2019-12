Eesti linnad tõmbasid ilutulestiku kulud 33 000 euro võrra kokku 

Kui mullu kulutasid Eesti linnad kokku 125 591 eurot, siis tänavu on langetud 2014. aasta tasemele. Drastilise kaotuse taga on suur roll nii sponsoritel kui ka omavalitsustel. Kui eelmisel aastal andsid sponsorid ilutulestiku jaoks 41 960 eurot, siis tänavu vaidi ligi 24 000 eurot. Omavalitsused panustasid mullu 83 631 eurot, tänavu aga 69 237 eurot. Kirjavahetuses ja telefonivestluses ilmneb, et omavalitsused tunnetavad, et ilutulestik pole rahva seas enam nii populaarne, mistõttu on raha, sh sponsorite panused, vähenenud. Mõned omavalitsused on otsustamise – kas vana-aasta õhtul lasta ilutulestikku või mitte – pannud rahvahääletusele, teised otsustavad ise. Suurlinnadest on märgilise sammu teinud Pärnu: mullu kulutati seal tulevärgile 4000 eurot, nüüd ei midagi. „Küsimus ei ole otseselt rahas, vaid põhimõtetes ja omavalitsusepoolses eeskuju andmises,“ selgitas otsust Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. „Teame, et elanikud nagunii lasevad uusaastaööl kordades rohkem raha õhku, aga see on nende valik ja kui seadusandja võimaldab seda teha, siis saame anda vaid omavalitsuse poolt eeskuju.“