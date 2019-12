Tallinnas ja Pärnus purunesid esmaspäeval kuumarekordid 

Ilmateenistuse sõnul olukord homme muutub - päeval on sisemaal oodata tuuleiile 15 m/s, saartel ja rannikul 20-23m/s. Tugev loodetuul kannab Eestisse ka jahedust ning õhtul langeb sisemaal temperatuurinäit alla nulli. Sajuhood on nõrgad ja kohatised ning vaid Eesti idapoolsetes maakondades on õhtul kerget lumesadu oodata.