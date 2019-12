VIDEO | VTA: loodetavasti laheneb Ülemiste keskuse prussakaküsimus kiiresti 

„Võtame seda väga-väga tõsiselt. Ülemiste keskus on suur maja, kaupa tuleb meile üle maailma ja paraku võib selliseid asju ette tulla,“ rääkis prussakatest Delfile Ülemiste keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm, kelle sõnul peab iga rentnik oma hügeeni eest ise vastutama. „Mõnikord probleeme siiski tekib, aga need on ikkagi isoleeritud intsidendid, mitte pidev ja laiaulatuslik probleem.“

Viimast kinnitab ka VTA, mis vastutab toidukohtade tervisenõuetele vastavuse eest. Ameti põhja regiooni juht Vladimir Vahesaar kommenteeris Õhtulehele Ülemiste keskuse olukorda: „Kõik toiduettevõtted tegelevad kahjurite tõrjumisega, mis on üks osa neile enesekontrolliplaaniga pandud kohustusest. Antud juhul on tegemist üksikjuhtumiga, millele oleme vihje menetlemise käigus tähelepanu pööranud. Kuna keskus on teinud meiega igakülgset koostööd, siis loodame, et see küsimus laheneb võimalikult kiiresti.“