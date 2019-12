Austraalia metsapõlengud aina levivad, kogu riigis on kuuma üle 40 kraadi 

Üheski Austraalia osariigis pole 30. detsembril temperatuur alla 40 Celsiuse kraadi. Kõige suurem ja ohtlikum on tulemöll Victoria osariigis, kus puhuvad ka tugevad tuuled ja võtab võimust äikesetorm. Viimase 24 tunni jooksul sai pikselöögist alguse enam kui seitsekümmend uut tulekollet. Tuli ohustab ka suurlinnu, näiteks Melbourne'i ja Sydneyt. Populaarses turismipiirkonnas East Gippslandis soovitasid päästjad nii kohalikel kui turistidel tungivalt evakueeruda, ent kui selgus, et tuli nilpsab juba maanteede servi ja võib põgenejad lõksu piirata, võttis tuletõrje soovituse tagasi.

Ehkki põlengud on Austraalias alati olnud paratamatu igasügisene nähtus, on tule selline levik ja kestvusaeg (tulekahjud on lõõmanud juba septembrist saati) ennenägematud. Hukkunud on kümme inimest. Oma osa aitab tulekahjude iga-aastasele järjest suuremale levikule kaasa globaalne kliimakriis, ent olulisel määral ka Austraalia linna- ja maastikuplaneerimine, kuidas seal maju on ehitatud, tuletõrje kättesaadavus piirkonniti jne.