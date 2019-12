Juhtkiri | Uuel aastal odavamaid ravimeid! 

Kui toidupoodide puhul on nii, et suured ketid suudavad pakkuda oma kauplemismahu tõttu parimat hinda ja väikestes külapoodides on hinnad kõrgemad, siis kerkib õigustatud küsimus, miks apteegiäri puhul on asjad vastupidi. Nagu Õhtulehe loost ilmneb, suudavad just täielikult sõltumatud proviisoriapteegid pakkuda tarbijale tunduvalt taskukohasemaid hindu. Just see peaks olema tugev argument reformi võimalikult kiire elluviimise kasuks ilma 1. aprillile seatud tähtaega ketiapteekide kasuks edasi nihutamata. Eriti kui arvestada, et Eestis on apteegid ELi teiste riikidega võrreldes märgatavalt kallimad.