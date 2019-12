President kohtub enne vabariigi aastapäeva vastuvõttu päris pingviinidega 

„Digikoostöö süvendamisest kahe riigi vahel on juba varem juttu olnud ning kokkulepped ametlikuks visiidiks sündisid septembris riigipeade kohtumisel New Yorgis. Kui Eesti on maailma digitiiger, siis Tšiili on Ladina-Ameerika selle valla vedur, nii on koostöökohti on üksjagu. Samuti tegutseb Tšiilis mitmeid Eesti ettevõtteid, kelle tegevusele saab riigipea omalt poolt õla alla panna,“ selgitas riigipea välispoliitika nõunik Lauri Kuusing pressiteate vahendusel.