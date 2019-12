Maailm JÄRJEKORDNE TRAGÖÖDIA: USA kirikutulistamises hukkus kaks palvetajat Greete Kõrvits , täna, 16:35 Jaga: M

Sündmuspaik: videokaamera salvestiselt on näha, kuidas paanikas inimesed varjuvad, taamal vasakul seisab relvastatud valvur, kes tulistajat takistada üritab. Foto: West Freeway Church of Christ/Courtesy of Law Enforcement via AP/Scanpix

Texase osariigi kirikus toimunud palvusel haaras kahtlase käitumisega silma jäänud mees relva järele ja tappis kaks inimest. Tulistaja ise hukkus kiriku valvurite käe läbi.