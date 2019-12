M.V.Wool tahab Vihterpalu tehase taas avada 

„M.V.Wool AS viis Vihterpalu tehases 26. novembrist 11. detsembrini läbi süvapuhastuse. Selle järel võttis Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) riikliku järelevalve raames 93 pinnaproovi, mida analüüsiti kolmes akrediteeritud laboris ning mis kõik osutusid listeeriavabaks,“ ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool ettevõtte pressiteates.

Lisaks võttis M.V.Wool enesekontrolli raames 20 pinnaproovi, mis olid akrediteeritud laborite analüüsi põhjal samuti puhtad. "See kinnitab süvapuhastuse efektiivsust ning M.V.Wool on valmis Vihterpalu tehase taaskäivitamiseks 2. jaanuarist 2020, kuna on täidetud VTA ettekirjutuses sätestatud tingimus," lisas Vetevool.