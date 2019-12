TOP 10 | Lõppeva aasta tähttegijad 

2019. aasta tõi riigikogu valimistel kolmanda tulemuse teinud EKRE mitte ainult valitsusse, vaid pani ka Jüri Ratase tööle EKRE valitsuse peaministrina. Lühike pink ja ebakompetentsus paljastus üsna pea, sest kaheksa kuu jooksul on ametis juba kolmas IT-minister ja teine maaeluminister, üks tundmatum nimi kui teised. EKRE valitsusse tulek tõi siinsesse poliitilisse kultuuri uuendusliku momendina ka ladviku räuskamise.

Sarivabandaja Jüri Ratas

Jüri Ratase rolli 2019. aastal pole põhjust kadestada. Vähem kui aasta jooksul toimunud muutus on olnud märgatav – varem tasakaalukast ja positiivse meelelaadiga poliitikust on saanud tujutsev ja väsinud peaminister. Uues valitsuses sai Ratas ka rolli, millega ta ilmselt arvestada ei osanud. Peaministri saatuseks on EKRE räuskamiste ja solvangute pärast saanud mitte lihtsalt vabandamine, vaid sarivabandamine. Vaid viimasel korral suutis Mart Helme endast vabandussõnad välja pigistada, ilmselt mitte ilma Ratase surveta.

Oravate teenitud puhkus

Peale Jüri Ratase on aasta üheks suuremaks kaotajaks valimised võitnud Reformierakond Kaja Kallase juhtimisel. Läheb vaja erilist oskust, et suuta sedavõrd suur valimisedu sisuliselt enne valitsusläbirääkimiste algust maha mängida. Aasta õppetunniks on seega, et punaste joonte tõmbamisega ei maksa liiga kiirustada. Arukama tegutsemise korral võinuks Eestis olla sootuks teine valitsus. Samas – valitsusvastutusest puhkamine teeb Eestile pigem head, sest oravate ülbus oli liiga kaua võimul olemisest juba taevasse kerkinud. Uuesti kvalifitseeruvad nad valitsuskõlblikeks vaid siis, kui oma vigasid tunnistama hakkavad.

Pensionifondide ahnus tõi kaasa sambareformi

Kui millegi suhtes võis rahval õigustatud ootus olla, siis on see pensionireform. Teine sammas on seni küll pensionifonde priskelt nuumanud, kuid jätnud pensionikoguja vaeslapse ossa. Tegu on hea näitega, kuhu meeletu ahnus ja rahvaga mittearvestamine viia võivad, sest seni on teise samba suhtes õigustatud ootus olnud vaid kehva tööd tegevatel pensionifondidel. Isamaa tegi teema ülesvõtjana head tööd, sest suutis selle abil end taas üle valimiskünnise aidata.