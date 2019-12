TOP 10: millised reisiteemad köitsid sel aastal? 

Kaheksandale jäi strippar Marco hoogne saade New Yorgist. Muide, see on üks kahest „Järgmise peatuse“ saatest, kus saatejuht Liina ei suutnud suure osa ajast naeru pidada. Marco räägib eriti pöörastest ja naljakatest seiklustest ning muuhulgas kurdab, et stripparid ei teeni üldse nii hästi nagu arvatakse! Kuula saadet SIIT!