Maailm VIDEO | VANDUSID TRUUDUST ISLAMIRIIGILE: Venemaal avaldati video kahe terroristi kinnipidamisest Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 13:04

Russian Federal Security Service detains two Russian citizens plotting terrorist attacks in St Petersburg ST PETERSBURG, RUSSIA - DECEMBER 27, 2019: The Russian Federal Security Service (FSB) officers detain two Russian citizens who, according to the information received from American intelligence services, have been plotting terrorist attacks in St Petersburg during the winter holidays. Russian Federal Security Service/TASS Foto: TASS/Scanpix

Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) avaldas video kahe noore mehe kinnipidamisest 27. detsembril. Tegemist on terrorirühmitusele Islamiriik (ISIS) truudust vandunud kahtlusalustega, kes kavandasid Peterburis aasta lõpus suurt terrorirünnakut, vahendab agentuur Interfax.