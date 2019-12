Maailm PIDEVALT TÄHELEPANU KESKMES: kuidas suhtuvad lõppeva aasta tähte Greta Thunbergisse tema kriitikud? Allan Espenberg , täna, 11:41 Jaga: M

KLIIMASTREIK: Greta Thunberg 20. detsembril Stockholmis Rootsi parlamendihoone juures meelt avaldamas. Foto: AFP/Scanpix

Ta on maailmakuulus: USAs kuulutati kliimaaktivist Greta Thunberg aasta inimeseks, Suurbritannias pärjati tiitliga aasta autor, Rootsis küpsetati tema nägu piparkookidele, aga Aafrikast leitud mardikale pandi tema nimi. Lisaks sai ta veel hulgaliselt mainekaid auhindu. Sellest, mida Greta ütleb või väidab, on kirjutatud ja räägitud rohkem kui vaja. Aga kuidas on kriitikutest tipp-poliitikud ja ka väiksema kaliibriga tegelased suhtunud jaanuari alguses 17aastaseks saava Rootsi tüdruku põhimõtetesse, väljaütlemistesse ja temasse endasse?