Eesti uudised Mart Kadastik olukorrast Postimehes: Linnamäe on teinud suurt kahju. Ta võiks aru saada, et see ei ole apteek Juhan Mellik , täna, 11:14

Mart Kadastikku teeb Postimehe seisukord kurvaks ja nõutuks. Foto: Arno Saar

„Postimehe omanik Margus Linnamäe võiks aru saada: see ei ole apteek, see ei ole apteegikett,“ hindab aina skandaalidesse sattuva ajalehe tulevikušansse väljaande kauaaegne juht Mart Kadastik. „Põhimõtteline muutus oleks see, et Margus Linnamäe lahkuks meediast.“