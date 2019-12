RASSISM: eestikeelne jõulutervitus paiskas lasteaialapsed marurahvuslaste hambusse 

Männi lasteaia Käbi rühma kolme tüdruku jõuluesitus sai sotsiaalmeedias elavat vastukaja. „Kas meie rühma teised lapsed ei mahtunud piltidele?“ päris üks postitust jaganud lapsevanem selle kohta.

Reaktsioon oli nõnda tugev, et postitus kustutati lasteaia Facebooki lehelt. Sellega aga tähelepanust ei pääsetud, sest hiljem riputas postitusest tehtud kuvatõmmise oma veebiküljele üles EKRE väljaanne Uued Uudised. Nende arvamusartikkel kolmest eesti keeles laulvast tüdrukust kannab pealkirja „Kas Kalevite rahvas hakkab kummardama võõraste ja kaugelt tulnute ees?“

Et fotol olid vaid mustanahalised lasteaialapsed, tähendab Uute Uudiste tõlgenduses: „See on reaalsus, et Eesti lasteaedades on juba ka teistest rassidest lapsi, kuid täiesti arusaamatu ja vastuvõetamatu on liberaalses Läänes üha leviv mittevalgete ülistamine, mis on nüüd ka Eestisse jõudnud. Esile tõstetakse võõraid, samas kui omasid häbenetakse…

Nii ei alavääristata mitte enam võõraid ja teisest rassist lapsi, vaid põlisrahva omi. Tegu on ehtsaima rassismiga, kusjuures enam mitte valgete rassismiga teise nahavärviga inimeste, vaid rassismiga valgete vastu.“

Männi lasteaia direktor Lee Kerde ütles Õhtulehele, et tema ise pole postitust saatnud vastukaja lugenud ega tea midagi ka selle kustutamise kohta – sotsiaalmeedia eest vastutab üks tema kolleeg. Küll aga ütles Kerde, et nende juures õpib praegu 37 välismaalt tulnud last ja lasteaiasiseselt pole see kunagi probleemiks kerkinud.