HÄMAR SKEEM?! Kas konkurentsiamet rebib kattevarju ravimituru kõige räpasemalt kuulujutult?

Alustame kõige pikema ja kummalisema küsimusega: apteekide ja ravimite temaatikat uurides esitati Õhtulehele väide, et hinnad võivad kodumaisel turul olla nii kõrged, sest hulgimüüjad saavad ravimitootjatelt kickback'i, mis lihtsustades tähendab, et osa ostuhinnast antakse ostjale hiljem salaja tagasi. Kui seda poleks, oleks sisseostuhind automaatselt madalam, misläbi oleks madalamad kõik ravimite hinnad. Skeem saab väidetavalt töötada seetõttu, et ravimitootjad soovivad ravimeid müüa, kuid kui hulgimüüja seda ravimit enda lattu ei võta, on turg suletud. Nii peabki käsi pesema kätt. Teie saate kindlalt öelda: kas selline süsteem toimub Eestis?

Kas meil on faktilisi andmeid, et see on niimoodi? Ma pean tunnistama, et meil on selle asja kohta üks menetlus pooleli. Ma ei saa seda rohkem kommenteerida. Aga ma saan aru, mida te mõtlete.

Mis hetkest saab sellest rääkida?

Me pole enda jaoks lukku löönud, mida sellest arvame ja mida teha täpselt. Millal sellesse seisu jõuame ja saame rääkida, on hetkel raske prognoosida.

Me oleme mõelnud, et apteegid tulevad ots-otsaga kokku ja hulgifirmadel ei lähe meeletult hästi, kuid keegi kuskil järjest rikastub – et kuidas?

See on hea küsimus jah. See on üks asi, millele vaatame otsa, ja tuleb mingi hetk, kui saame rääkida järeldustest.

Mis on kickback? Nii kujuneb ravimi hind. Iga apteegis käiva inimese jaoks peitub probleem selles, et kui sisseostuhind (alushind) on mõne seadusevastase skeemi tõttu kõrgem kui tegelikult peaks olema, on ravimi hind kohe automaatselt kõrgem just ostja jaoks.