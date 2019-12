Õndsakskuulutamine: piiskop palub riigilt raha  

Roomakatoliku kirikus käib 1942. aastal Kirovis Nõukogude vangilaagris surnud peapiiskopi Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise protsess. Dokumendid on üle antud Pühale Toolile. Esialgsel hinnangul võiks õndsakskuulutamine olla tõenäoline 2022. aastal, kuid selle toimumine ja täpne aeg selgub siiski pärast seda, kui kogu protsess on läbitud, teatab Philippe Jourdan. Protsessi puhul koostatakse 2020. aastal kirjalik uurimus (positio), millega seotud kulud on lähetused Vatikani, töö arhiivides, ajaloo- ja teoloogiliste ekspertide konsultatsioonid, tõlketööd ning kirjastamis- ja kommunikatsioonikulud. Selleks vajatakse 3600 eurot.