Keskerakonna majasodija sai trahvi  

Tänaseks on politseiotsus, 100 eurone trahv jõustunud. Kesklinna politseijaoskonna juhtivuurija Inna Toater on Õhtulehele pressiesindaja vahendusel öelnud, et meest, kes kahetses oma tegu väga ja siiralt vabandas tehtu eest, karistati avaliku korra rikkumist käsitleva paragrahvi järgi.