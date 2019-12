Kalatööstus M.V.Wool koondas 125 töötajat  

Peale veterinaar- ja toiduameti (VTA) ettekirjutust, millega amet peatas ettevõtte tegevuse, esitas M.V.Wool töötukassale teate kollektiivsest koondamisest. Koondamisteated on saanud kätte 125 töötajat, kinnitas M.V.Wool AS Õhtulehele. Ettevõte teeb koostööd töötukassaga ja osutab koondatavatele igasugust toetust.

Ettevõte on teatanud, et lõpetas ligi kuu aega väldanud süvapuhastuse ettevõtte tootmis- ja laohoonetes. Süvapuhastus on lõppenud nii M.V.Wooli Vihterpalu kui ka Harku tehases. „Oleme võtnud Vihterpalus peale süvapuhastust enesekontrolli raames 20 pinnaproovi, mis Terviseameti ja Icosagen AS-i akrediteeritud laborite analüüsi põhjal olid puhtad. Vihterpalus on võtnud proovid ka VTA ning järgmisena edastame ametile taotluse proovide võtmiseks Harku tootmisüksuses,“ sõnas M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.